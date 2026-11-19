Orell Fuessli-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Orell Fuessli-Anteile an diesem Tag bei 115.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.870 Orell Fuessli-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 123.91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 142.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.91 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 278.41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch