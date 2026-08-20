SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 123.00 CHF wert. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 81.301 Orell Fuessli-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’422.76 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 19.08.2026 auf 140.50 CHF belief. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 11’422.76 CHF entspricht einer Performance von +14.23 Prozent.

Der Orell Fuessli-Wert an der Börse wurde auf 266.56 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch