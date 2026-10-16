OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren OC Oerlikon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OC Oerlikon-Aktie 9.83 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, hätte er nun 10.173 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 59.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.82 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 40.79 Prozent.
Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich zuletzt auf 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 16.10.2026
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