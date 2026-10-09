OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 9.82 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’018.330 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 5.64 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’743.38 CHF wert. Damit wäre die Investition 42.57 Prozent weniger wert.
Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1.87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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