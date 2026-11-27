Am 27.11.2023 wurde die OC Oerlikon-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27.778 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2026 135.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.87 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 135.14 CHF entspricht einer Performance von +35.14 Prozent.

Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch