SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die OC Oerlikon-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie betrug an diesem Tag 2.88 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 347.222 OC Oerlikon-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen OC Oerlikon-Aktien wären am 22.10.2026 1’947.92 CHF wert, da der Schlussstand 5.61 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 94.79 Prozent zugenommen.

Insgesamt war OC Oerlikon zuletzt 1.88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch