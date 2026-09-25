SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der OC Oerlikon-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 2.78 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 35.945 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (5.87 CHF), wäre die Investition nun 211.00 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 111.00 Prozent.

Am Markt war OC Oerlikon jüngst 1.93 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch