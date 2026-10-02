OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 3.85 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 260.010 OC Oerlikon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’453.46 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 01.10.2026 auf 5.59 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 45.35 Prozent.
Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 1.88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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