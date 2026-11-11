SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.254 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 876.68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37.70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.33 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 381.57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch