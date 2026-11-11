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|Lohnender Novavest Real Estate-Einstieg?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.254 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 876.68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37.70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.33 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 381.57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
Analysen zu Novavest Real Estate AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Novavest Real Estate am 11.11.2026
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