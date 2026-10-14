Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’187 0.4%  SPI 20’021 0.3%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’217 -0.3%  Euro 0.9304 -0.1%  EStoxx50 6’143 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’341 -0.8%  Dollar 0.8293 -0.7%  Öl 103.9 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148DocMorris4261528
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ericsson-Aktie mit Kurssprung: Ergebnis besser als erwartet - Warnung vor steigenden Kosten
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nach Studienrückschlägen: Ist die BioNTech-Aktie jetzt zu billig? Moderna liefert den Härtetest
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Suche...
ETF Sparplan

Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitabler Novavest Real Estate-Einstieg? 14.10.2026 10:03:12

SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Novavest Real Estate-Investment gewesen.

Novavest Real Estate
37.12 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.320 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 37.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87.71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 12.29 Prozent gleich.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 382.43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novavest Real Estate AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten