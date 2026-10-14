SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.320 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 37.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87.71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 12.29 Prozent gleich.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 382.43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch