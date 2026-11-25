Vor 1 Jahr wurde das Novavest Real Estate-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Novavest Real Estate-Aktie an diesem Tag bei 38.26 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.614 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.49 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 24.11.2026 auf 37.30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2.51 Prozent.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 379.17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch