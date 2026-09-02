SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr abgeworfen

Novavest Real Estate-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Novavest Real Estate-Anteile betrug an diesem Tag 38.26 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.614 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Novavest Real Estate-Aktien wären am 01.09.2026 102.72 CHF wert, da der Schlussstand 39.30 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.72 Prozent zugenommen.

Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 403.37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch