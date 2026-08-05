Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Novavest Real Estate-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Der Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie betrug an diesem Tag 38.16 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investierten, hätten nun 262.024 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’349.93 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 04.08.2026 auf 39.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3.50 Prozent.
Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 405.28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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