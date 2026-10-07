Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
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|Lukrativer Newron PharmaceuticalsAz-Einstieg?
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verlieren können.
Vor 1 Jahr wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14.08 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 7.102 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7.72 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54.83 CHF wert. Damit wäre die Investition 45.17 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 165.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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