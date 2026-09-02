SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24.05 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 41.580 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 506.44 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12.18 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49.36 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 257.13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch