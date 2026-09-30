SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22.50 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444.444 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 8.14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’617.78 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63.82 Prozent verringert.

Newron PharmaceuticalsAz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 161.82 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch