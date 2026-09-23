SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag bei 2.02 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 495.050 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (11.06 CHF), wäre das Investment nun 5’475.25 CHF wert. Damit wäre die Investition 447.52 Prozent mehr wert.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch