Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an diesem Tag bei 2.02 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 495.050 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (11.06 CHF), wäre das Investment nun 5’475.25 CHF wert. Damit wäre die Investition 447.52 Prozent mehr wert.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 238.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
10:02
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EQS-Adhoc: Newron veröffentlicht Halbjahres-Ergebnis 2026 und Unternehmens-Update (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-News: Newron presents H1 2026 results and provides corporate update (EQS Group)
|
22.09.26
|EQS-News: Newron veröffentlicht Halbjahres-Ergebnis 2026 und Unternehmens-Update (EQS Group)
|
16.09.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch etwas zulegen, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.