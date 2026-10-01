Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Montana Aerospace-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Montana Aerospace-Papier an diesem Tag bei 34.05 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 293.686 Montana Aerospace-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Montana Aerospace-Papiers auf 23.80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’989.72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 30.10 Prozent vermindert.
Alle Montana Aerospace-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.45 Mrd. CHF. Das Montana Aerospace-IPO fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Das Montana Aerospace-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 29.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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