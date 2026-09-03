SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Montana Aerospace-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Montana Aerospace-Aktie bei 36.95 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 27.064 Montana Aerospace-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23.75 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642.76 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.72 Prozent eingebüsst.

Montana Aerospace wurde am Markt mit 1.52 Mrd. CHF bewertet. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Anteile an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der Erstkurs der Montana Aerospace-Aktie lag beim Börsengang bei 29.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch