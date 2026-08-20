Montana Aerospace Aktie 111042565 / CH1110425654
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20.08.2026 10:02:04
SPI-Titel Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Montana Aerospace-Aktien gewesen.
Die Montana Aerospace-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25.55 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 391.389 Montana Aerospace-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26.05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’195.69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.96 Prozent erhöht.
Der Montana Aerospace-Wert an der Börse wurde auf 1.66 Mrd. CHF beziffert. Am 12.05.2021 wurden Montana Aerospace-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Anteils auf 29.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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