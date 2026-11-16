SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 16.11.2023 wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Molecular Partners-Anteile bei 4.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25.000 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 2.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 60.00 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40.00 Prozent abgenommen.

Der Molecular Partners-Wert an der Börse wurde auf 92.11 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch