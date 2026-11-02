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02.11.2026 10:02:26
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Molecular Partners-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Molecular Partners-Anteile an diesem Tag bei 23.40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 42.735 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 2.89 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.50 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87.65 Prozent.
Zuletzt verbuchte Molecular Partners einen Börsenwert von 110.67 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Molecular Partners AG
Analysen zu Molecular Partners AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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