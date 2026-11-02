SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Molecular Partners-Anteile an diesem Tag bei 23.40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 42.735 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 2.89 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.50 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87.65 Prozent.

Zuletzt verbuchte Molecular Partners einen Börsenwert von 110.67 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch