Am 23.11.2021 wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Molecular Partners-Aktie investiert, befänden sich nun 90.909 Molecular Partners-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2026 186.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2.05 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 186.36 CHF, was einer negativen Performance von 81.36 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Molecular Partners belief sich jüngst auf 78.54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch