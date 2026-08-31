Molecular Partners Aktie 25637909 / CH0256379097
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Molecular Partners-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19.32 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 51.760 Molecular Partners-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (3.63 CHF), wäre das Investment nun 187.89 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 81.21 Prozent.
Molecular Partners war somit zuletzt am Markt 139.02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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