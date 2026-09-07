SPI-Titel Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden Molecular Partners-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie betrug an diesem Tag 24.00 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 416.667 Molecular Partners-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’454.17 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 04.09.2026 auf 3.49 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85.46 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 133.73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch