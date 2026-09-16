Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Mobimo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Mobimo-Papier bei 321.08 CHF. Bei einem Mobimo-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.115 Mobimo-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’069.83 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 15.09.2026 auf 343.50 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’069.83 CHF entspricht einer Performance von +6.98 Prozent.
Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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