SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mobimo von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Mobimo-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Mobimo-Papier bei 321.08 CHF. Bei einem Mobimo-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.115 Mobimo-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’069.83 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 15.09.2026 auf 343.50 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’069.83 CHF entspricht einer Performance von +6.98 Prozent.

Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch