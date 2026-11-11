SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 307.25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.325 Mobimo-Aktien. Die gehaltenen Mobimo-Papiere wären am 10.11.2026 113.91 CHF wert, da der Schlussstand 350.00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.91 Prozent vermehrt.

Mobimo war somit zuletzt am Markt 2.61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch