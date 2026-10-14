Mobimo Aktie 1110887 / CH0011108872
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 308.73 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Mobimo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32.391 Mobimo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’672.79 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 13.10.2026 auf 329.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.73 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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