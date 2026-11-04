SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Mobimo-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Mobimo-Anteile letztlich bei 246.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Mobimo-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 40.568 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 347.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’077.08 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40.77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2.58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch