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18.11.2026 10:02:06
SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Mobimo eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Mobimo-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 209.78 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in Mobimo-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.767 Mobimo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’663.62 CHF, da sich der Wert einer Mobimo-Aktie am 17.11.2026 auf 349.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66.36 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Mobimo eine Börsenbewertung in Höhe von 2.61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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