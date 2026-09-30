SPI-Titel Mobimo-Aktie: Hätte sich eine Mobimo-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Heute vor 1 Jahr wurde die Mobimo-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 327.00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.306 Mobimo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 330.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.92 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0.92 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Mobimo belief sich zuletzt auf 2.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch