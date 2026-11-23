mobilezone-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die mobilezone-Anteile bei 13.59 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 735.901 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 11.98 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’816.09 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11.84 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für mobilezone eine Börsenbewertung in Höhe von 516.48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch