SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte eine mobilezone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die mobilezone-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13.54 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die mobilezone-Aktie investiert, befänden sich nun 7.385 mobilezone-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 12.38 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91.42 CHF wert. Mit einer Performance von -8.58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte mobilezone einen Börsenwert von 534.19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch