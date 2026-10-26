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26.10.2026 10:02:25
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen mobilezone-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der mobilezone-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das mobilezone-Papier bei 13.83 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 72.330 mobilezone-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 888.21 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 23.10.2026 auf 12.28 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 11.18 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von mobilezone belief sich jüngst auf 530.22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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