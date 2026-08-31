mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Verlust hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in mobilezone-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der mobilezone-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das mobilezone-Papier bei 13.35 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie investierten, hätten nun 748.949 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 9’871.14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 13.18 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1.29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von mobilezone belief sich zuletzt auf 568.47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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