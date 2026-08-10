mobilezone Aktie 27683769 / CH0276837694
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender mobilezone-Einstieg?
|
10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in mobilezone-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der mobilezone-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 10.94 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 914.077 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’833.64 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 07.08.2026 auf 14.04 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.34 Prozent vermehrt.
mobilezone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 605.04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu mobilezone ag
|
10:02
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende (EQS Group)
|
03.08.26
|SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine mobilezone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.07.26
|SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu mobilezone ag
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.