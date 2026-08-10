SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der mobilezone-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die mobilezone-Aktie bei 10.94 CHF. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 914.077 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’833.64 CHF, da sich der Wert einer mobilezone-Aktie am 07.08.2026 auf 14.04 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.34 Prozent vermehrt.

mobilezone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 605.04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch