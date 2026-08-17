SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in mobilezone von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der mobilezone-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die mobilezone-Aktie an diesem Tag bei 13.58 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.364 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 101.33 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 14.08.2026 auf 13.76 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 592.47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch