SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein mobilezone-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 12.02 CHF wert. Bei einem mobilezone-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 831.947 mobilezone-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 12.42 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’332.78 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3.33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von mobilezone belief sich zuletzt auf 535.63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch