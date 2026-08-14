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MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998

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Frühe Anlage 14.08.2026 10:02:28

SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in MindMaze Therapeutics eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

MindMaze Therapeutics
0.22 CHF 0.00%
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Am 14.08.2023 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des MindMaze Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 2.36 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 423.729 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 99.15 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 13.08.2026 auf 0.23 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90.08 Prozent abgenommen.

MindMaze Therapeutics wurde am Markt mit 41.06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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