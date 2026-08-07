MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein MindMaze Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen MindMaze Therapeutics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit MindMaze Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.53 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.604 MindMaze Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.26 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.26 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89.74 Prozent abgenommen.
Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 42.45 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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