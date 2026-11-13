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13.11.2026 10:02:23
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 26.96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 370.920 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51.78 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Papiers am 12.11.2026 auf 0.14 CHF belief. Damit wäre die Investition 99.48 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von MindMaze Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 25.16 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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