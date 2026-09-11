MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative MindMaze Therapeutics-Investition?
|
11.09.2026 10:02:23
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren MindMaze Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der MindMaze Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.31 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3’021.148 MindMaze Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 543.81 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 10.09.2026 auf 0.18 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 94.56 Prozent gleich.
Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:26
|SPI aktuell: SPI notiert im Plus (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu MindMaze Therapeutics
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.