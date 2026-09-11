SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der MindMaze Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.31 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3’021.148 MindMaze Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 543.81 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 10.09.2026 auf 0.18 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 94.56 Prozent gleich.

Alle MindMaze Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch