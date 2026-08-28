SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der MindMaze Therapeutics-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen MindMaze Therapeutics-Anteile letztlich bei 16.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.250 MindMaze Therapeutics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.13 CHF, da sich der Wert einer MindMaze Therapeutics-Aktie am 27.08.2026 auf 0.18 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 98.87 Prozent eingebüsst.

Der Marktwert von MindMaze Therapeutics betrug jüngst 28.03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch