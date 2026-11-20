MindMaze Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das MindMaze Therapeutics-Papier bei 12.00 CHF. Bei einem MindMaze Therapeutics-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.333 MindMaze Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen MindMaze Therapeutics-Anteile wären am 19.11.2026 1.11 CHF wert, da der Schlussstand 0.13 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 98.90 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 22.86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch