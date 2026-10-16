SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet

Die MindMaze Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 39.20 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.510 MindMaze Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 0.14 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.69 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.63 Prozent verringert.

Der Börsenwert von MindMaze Therapeutics belief sich zuletzt auf 25.14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch