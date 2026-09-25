MindMaze Therapeutics Aktie 125112599 / CH1251125998
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|MindMaze Therapeutics-Anlage im Blick
|
25.09.2026 10:02:17
SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet
Vor Jahren in MindMaze Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 25.09.2016 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MindMaze Therapeutics-Anteile 12.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 83.333 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.15 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 24.09.2026 auf 0.15 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 98.79 Prozent.
Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 24.29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu MindMaze Therapeutics
|
12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.ch)