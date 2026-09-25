SPI-Titel MindMaze Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in MindMaze Therapeutics von vor 10 Jahren gekostet

Am 25.09.2016 wurde das MindMaze Therapeutics-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MindMaze Therapeutics-Anteile 12.00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die MindMaze Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 83.333 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 12.15 CHF, da sich der Wert eines MindMaze Therapeutics-Anteils am 24.09.2026 auf 0.15 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 98.79 Prozent.

Jüngst verzeichnete MindMaze Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 24.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch