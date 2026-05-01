SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das Mikron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mikron-Aktie 6.40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.625 Mikron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 254.69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 16.30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 154.69 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Mikron belief sich zuletzt auf 279.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch