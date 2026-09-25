SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mikron von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Mikron-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 6.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.385 Mikron-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 247.69 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Papiers am 24.09.2026 auf 16.10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 147.69 Prozent vermehrt.

Alle Mikron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 272.15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch