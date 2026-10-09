SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mikron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Mikron-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Mikron-Anteile betrug an diesem Tag 13.75 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Mikron-Aktie investierten, hätten nun 727.273 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 11’490.91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15.80 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14.91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Mikron jüngst 261.74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch