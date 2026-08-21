Mikron Aktie 339006 / CH0003390066
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mikron von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Mikron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 21.08.2021 wurde das Mikron-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Mikron-Papier letztlich bei 7.16 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Mikron-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 139.665 Mikron-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’248.60 CHF, da sich der Wert eines Mikron-Anteils am 20.08.2026 auf 16.10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 124.86 Prozent.
Mikron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 271.29 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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